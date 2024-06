L'aero club di Lugo diventa un centro di eccellenza per la formazione di piloti professionisti

È stato presentato stamattina l’accordo siglato tra l'Aero Club "F. Baracca" di Lugo e la FTO Airline Pilot Academy di Padova che offre ai giovani aspiranti piloti una reale opportunità professionale. Questo accordo consente infatti di ottenere le qualifiche necessarie per accedere alle compagnie aeree internazionali. Lugo completa così la propria offerta ponendosi tra le eccellenze per la formazione di piloti professionisti sia per aereo che per elicottero, capacità quest’ultima attiva fin dagli inizi degli anni '80 e che ha permesso di brevettare oltre 800 piloti professionisti.



L'accordo prevede un percorso formativo strutturato: un corso di circa sei/sette mesi presso la Scuola di Volo di Lugo per ottenere il PPL (Private Pilot Licence), seguito da un corso di circa diciotto mesi presso la FTO Airline Pilot Academy di Padova per diventare piloti di linea. Questa partnership oltre ad arricchire ulteriormente l'offerta dell'Aero Club di Lugo, risponde ancor più alla crescente domanda di piloti professionisti da parte di compagnie aeree, enti e aziende.

Gli allievi avranno l'opportunità di fare esperienze di volo internazionali presso le sedi di Titusville (Florida - USA), Ostrava (Repubblica Ceca) e Dublino (Irlanda), migliorando in tal modo la conoscenza della lingua inglese in situazioni reali, volando in nuovi scenari che gli consentiranno di raggiungere una preparazione più completa rispetto a chi si addestra al volo solo in Italia. A partire da settembre, l'Aero Club di Lugo metterà a disposizione degli aspiranti piloti nuove strutture, tra cui aule rinnovate e una foresteria con camere doppie, cucina e sala studio. Questo "campus" aeronautico permetterà così agli studenti di dedicarsi completamente alla formazione, riducendo i costi logistici e migliorando l'efficacia dell'apprendimento.

Per presentare queste opportunità, il 20 giugno dalle 9 e, nel pomeriggio, dalle 15:30 si terrà un Open Day organizzato presso l'aeroporto di Lugo, con la partecipazione della FTO Airline Pilot Academy e una mostra statica dei velivoli utilizzati nei corsi. Questo progetto rappresenta una significativa opportunità per il territorio di Lugo, ha dichiarato il Presidente Oriano Callegati, posizionando l'Aero Club tra le principali istituzioni italiane nella promozione del volo e nella formazione di piloti professionisti, rispondendo alle richieste del mercato del lavoro e offrendo prospettive concrete ai giovani.