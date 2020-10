Aeroporto Ridolfi, il vicesindaco: "La riapertura dà slancio allo sviluppo. Lo scalo non toglie nulla a Rimini"

Sulla riaperturà dell'aeroporto Ridolfi di Forlì interviene anche il vicesindaco di Ravenna Eugenio Fusignani: "La riapertura è motivo di grande soddisfazione e deve costituire un’occasione di approfondimento e riaccelerazione del tema dei collegamenti relativo non solo a Ravenna ma a tutta la Romagna. Bisogna infatti non solo ragionare in una logica di sistema ma essere orgogliosi quando da questa modalità di programmazione si ottengono i risultati auspicati senza cedere alla tentazione di sterili campanilismi. E’ indubbio che Rimini costituisca una località turistica di eccellenza tra le più importanti in Italia: l’aeroporto di Forlì non solo non toglie nulla a Rimini, ma costituisce un valore aggiunto e un motivo in più di tranquillità e sicurezza per Rimini stessa oltre che di grande opportunità e sviluppo per tutta la Romagna. Il fatto poi che lo scalo forlivese sia stato scelto già da quattro compagnie fa ben sperare per la sua definitiva affermazione".

Prosegue Fusignani: "Come amministrazione auspichiamo che la Regione promuova un’integrazione tra gli aeroporti di Bologna, Forlì e Rimini e che non si ripresentino gli errori del passato con atteggiamenti di competizione e concorrenza tra le gestioni dei tre scali, ma siano tutti e tre opportunamente rappresentati con la condivisione di strategie comuni. Si aggiunge quindi una motivazione forte per imprimere nuovo impulso al processo di miglioramento, potenziamento e valorizzazione degli assi viari, dalla Ravegnana alla E55, fino al potenziamento delle linee da parte di Ferrovie dello Stato oltre a quelle che prevede già di attuare per il nostro scalo portuale. L’ammodernamento della rete dei collegamenti in modo funzionale e fruibile secondo le accresciute esigenze di movimento dei passeggeri e delle merci, è l’elemento imprescindibile per assecondare le prospettive di sviluppo che l’hub portuale metterà in campo; dunque i collegamenti costituiscono quel grande volano di sviluppo su cui è impegnato l’assessore Corsini e che il sindaco de Pascale, io stesso e questa amministrazione, proponemmo, intervenendo ad un convegno su questi temi promosso qualche anno fa da Confcommercio Ravenna; a quest’ultima va attribuito il merito di essere stata tra le più decise a battersi per la riapertura dell’aeroporto di Forlì".