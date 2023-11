Due fratelli romagnoli alluvionati ad 'Affari Tuoi': accettano l'offerta e perdono 300mila euro

Si sono "consolati" con 39mila euro, ma sono sicuramente tornati a casa a Solarolo con un po' di amaro in bocca Michela e Matteo Contarini, fratello e sorella che ieri sera sono stati protagonisti della puntata di 'Affari Tuoi' su Rai 1. I due ragazzi, dopo aver rinunciato a diverse offerte, hanno deciso di accettare la proposta di 'cambio pacco', lasciando il numero 1 e prendendo il numero 8 del Piemonte.

Alla fine, avendo già perso la possibilità di vincere diverse cifre alte, hanno scelto di accettare l'offerta del 'dottore' di 39mila euro. Una cifra, hanno spiegato ringraziando il dottore, che servirà anche come ristoro per i danni causati dall'alluvione. Alla fine gli ultimi due pacchi contenevano 5 euro e 300mila e, al momento dell'apertura del loro pacco, la brutta sorpresa: conteneva proprio i 300mila. Ma i due giovani non hanno perso il sorriso, tornando comunque in Romagna con una cifra di tutto rispetto.