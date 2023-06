Dall'affetto della bimba nasce una raccolta fondi per gli alluvionati di Alfonsine

Tutto è partito da una colazione offerta ai tecnici e agli operai che, lavorando tra acqua e fango, hanno aiutato le famiglie colpite dall'alluvione ad Alfonsine. Un gesto di gentilezza compiuta da Dalida (7 anni) che ha fatto il giro del web. Ora la bimba, insieme alla sua famiglia, vuole cercare di dare una mano ai suoi concittadini che hanno bisogno di aiuto dopo gli allagamenti. Per questo si sono rivolti all'associazione Romagnamore per promuovere una raccolta fondi destinata proprio agli alluvionati del Comune di Alfonsine. "Ci sono persone che hanno sacrificato campi e abitazioni per salvare il paese di Alfonsine - spiega la mamma di Dalida - I risarcimenti e le donazioni a livello nazionale chissà quando arriveranno, ci siamo detti. Perciò abbiamo deciso di fare noi qualcosa per loro".

"Alfonsine è stata quasi miracolosamente risparmiata dall'inondazione che ha interessato tutta la nostra Romagna - aggiungono dall'associazione Romagnamore - Purtroppo alcune strade periferiche non hanno avuto la stessa fortuna e le case di chi abita in queste zone sono state seriamente inondate e danneggiate dall'acqua". Per questo l'associazione ha raccolto l'appello di Dalida e deciso di aiutare queste famiglie, raccogliendo donazioni da parte di chi vuole partecipare a ricostruire e riparare la vita di chi in questo momento è in grossa difficoltà. Tutti coloro che vogliono sostenere la raccolta fondi possono inviare un bonifico intestato ad Associazione Romagnamore IBAN IT54W0854267480000000333957, con causale: Donazione per famiglie alluvionate Alfonsine.