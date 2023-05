Affidata la gestione del canile comunale di Ravenna fino al 2026

Sarà ancora il Consorzio Sociale Romagnolo a gestire il canile comunale di Ravenna, almeno per il prossimo triennio. E' stato aggiudicato al Consorzio riminese - che negli ultimi tre anni ha gestito il canile ravennate attraverso la cooperativa associata La Pieve - l'appalto per la struttura di via Romea Nord, fino a maggio 2026. La gara, per la quale erano arrivate due offerte, è stata aggiudicata alla cifra di 798.276,69 euro.

Tra i requisiti per la presentazione delle offerte, tra le altre cose, era richiesta un'esperienza analoga nella gestione di un canile nell'ultimo triennio, la presenza di un addestratore cinofilo certificato e un medico veterinario abilitato alla professione. La capienza massima del canile di Ravenna è fissata a 120 cani, nel 2021 i cani ospitati a fine anno erano 75 (con 152 cani entrati e 154 usciti). Nel canile sono presenti 76 box per cani adottabili, 20 per cani con particolari problematiche sanitarie e 6 per cani in ingresso, 8 aree di sgambatura (per un totale di 3200 metri quadri), un'ulteriore area di sgambatura in uso a Enpa, un locale per i cuccioli, un locale per la toelettatura e un locale adibito a cucina per il lavaggio delle ciotole. Oltre a questo è presente un ufficio, un ambulatorio veterinario, una stanza per la custodia dei farmaci, una sala per gli operatori, un magazzino, un bagno e uno spogliatoio.

L'affidatario, si leggeva nel bando di gara, dovrà garantire la gestione del canile comunale secondo quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale, ispirandosi ai principi di salvaguardia del benessere dei cani custoditi e di una più possibile elevata qualità della vita degli stessi, nella scrupolosa osservanza delle disposizioni generali vigenti in materia di igiene e profilassi veterinaria.

Tra le attività richieste c'è il servizio di assistenza diurno e domenicale, nonché festivo, e l'apertura al pubblico mattutina e/o pomeridiana secondo orari da concordare; la pulizia giornaliera e la disinfestazione della struttura; farsi carico dell'onere delle spese per il personale e di quelle di gestione e per l'acquisto di vaccini, medicinali, prestazioni veterinarie, assicurazioni e quant'altro; provvedere al percorso finalizzato alle adozioni e gestire le richieste di rinuncia di proprietà in collaborazione con il Comune di Ravenna; l'assistenza veterinaria dovrà essere garantita per almeno 5 ore su 3 giorni settimanali, mentre l'addestratore cinofilo dovrà essere presente in struttura per rieducare i cani con particolari problematiche comportamentali per almeno 4 ore alla settimana.