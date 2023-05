Affidati i lavori per il nuovo parcheggio vicino alle scuole: un progetto da 735mila euro

Sono pronti a partire i lavori per il nuovo parcheggio vicino alle scuole di San Pietro in Vincoli. Nei giorni scorsi il Comune di Ravenna ha infatti provveduto all’aggiudicazione del contratto per la realizzazione dell'intervento affidando i lavori alla Edo Costruzioni Srl di Sora (FR). Un passaggio importante che ora permetterà di far partire il cantiere molto atteso dalla frazione ravennate. Il nuovo parcheggio permetterà infatti non solo di venire incontro alle esigenze delle famiglie degli alunni, ma anche l'ulteriore messa in sicurezza stradale della zona del plesso scolastico di via Leonardo da Vinci, che comprende la scuola d’infanzia “Il Piccolo Principe”, il nido “Il Riccio”, la scuola elementare “Aldo Spallicci” e la scuola media “Romolo Gessi”. Nell’edificio è inoltre ospitata la segreteria amministrativa dell’istituto comprensivo di San Pietro in Vincoli. L'importo totale stimato dal Comune fra lavori, acquisizione delle aree necessarie e imprevisti è di 735 mila euro. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in 180 giorni.

Il progetto

Il progetto scaturisce dalla necessità di riorganizzare e razionalizzare gli spazi adibiti a sosta dei veicoli, in quanto l’area nelle immediate vicinanze del plesso scolastico risulta carente di aree di sosta. Si tratta di un’opera che sarà a servizio non solo dei genitori che accompagnano bambini e ragazzi, ma che potrà essere utilizzata anche dal personale della scuola permettendo la messa in sicurezza anche della strada retrostante, via Castello, che tornerà a essere pienamente fruibile anche dai pedoni.

Il parcheggio sorgerà in un'area di 3.500 metri quadrati - che confina a nord con un complesso residenziale, a ovest con via Leonardo Da Vinci, a est con un fabbricato e a sud con il plesso scolastico - e sarà dotato di 80 posti auto a “spina di pesce”, di cui 2 riservati alle persone diversamente abili; avrà 12 nuovi punti luce, una barriera verde antirumore e polveri sottili. L’area oggetto dell’intervento è posta ad una quota inferiore rispetto al piano stradale e il progetto prevede il riporto di terreno da riempimento. Questo consentirà di realizzare le nuove fognature e i sottoservizi previsti dal progetto.