Aggiudicato l'appalto del Bike Park: in Darsena nascerà una 'Cittadella dello Sport'

Prende sempre più forma il Ravenna Bike Park all'ex ippodromo Candiano. Nei giorni scorsi l'appalto è stato aggiudicato dalla ditta Cear, il Consorzio edili artigiani Ravenna, per un importo poco superiore al milione di euro, a cui si aggiunge un altro milione di euro dal Pnrr. L'avvio dei lavori è previsto per la fine del 2023.

L'impianto, che si propone come da bando Pnrr come una vera e propria 'Cittadella dello sport', avrà 2 chilometri di lunghezza complessiva, 5 percorsi di lunghezza diversa, dai 300 ai 1200 metri, area mtb e bmx nelle zone esterne alla pista, spogliatoi, fontanelle e nuova illuminazione. Il progetto, che prevede il mantenimento dei campi da calcio esistenti, vedrà anche la realizzazione di una pista per il pattinaggio a rotelle e di un percorso per la pratica del podismo.

Il Bike Park "potrà avvicinare i giovani al ciclismo - aveva commentato tempo fa la campionessa di ciclismo ravennate Sofia Collinelli - Purtroppo il ciclismo si fa su strada ed è pericoloso, in questa infrastruttura lo si potrà fare in sicurezza". "Una città con una lunga e radicata tradizione ciclistica come Ravenna meritava un impianto come questo - ha detto invece il padre di Sofia, il campione olimpico Andrea Collinelli del Comitato Amici del Ciclismo -. Dopo decenni di attesa ora la città avrà un luogo bello e sicuro in cui organizzare corsi per insegnare ad andare in bicicletta, allenarsi e disputare gare ufficiali. A noi piace immaginarlo come una vera e propria palestra di ciclismo".

