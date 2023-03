Abitare a Milano Marittima costa più che a Bologna: i prezzi di case e affitti nel ravennate divisi per zona

Comprare casa a Milano Marittima costa più che comprare casa a Bologna. La località balneare cervese, secondo i dati pubblicati dall'Osservatorio Immobiliare del gruppo Tecnocasa, si conferma al primo posto in regione per costo delle abitazioni, con la cifra più alta che arriva mediamente a 6000 euro per un appartamento signorile nuovo (a Bologna la stessa tipologia arriva a 4600 euro). Poco inferiore l'appartamento nuovo di livello medio, 5900 euro al metro quadro, e 5800 per acquistare un appartamento nuovo economico. 4500 euro al metro quadro è il prezzo di un appartamento usato di livello medio, 4000 invece per un appartamento usato economico.

Anche gli affitti a Milano Marittima sono altissimi: servono in media 900 euro per un trilocale, 700 per un bilocale e 600 per un monolocale. I prezzi per l'acquisto si abbassano molto se ci si sposta nelle traverse della città, con cifre che vanno dai 1900 euro al metro quadro fino a 4100 (prezzi invece poco inferiori per le locazioni).

Guardando alla provincia, resta come ogni anno quella del cervese la zona più costosa. A Milano Marittima segue infatti Cervia centro: qui i prezzi per l'acquisto di una casa vanno dai 3500 ai 4500 al metro quadro, mentre gli affitti dai 600 per un monolocale agli 800 per un trilocale. Molto richiesta anche la zona del porto canale, con prezzi per l'acquisto che vanno dai 3000 ai 4700 euro al mq.

Spostandoci a Ravenna città, la zona con le cifre più alte è quella del centro storico-Teodorico, con prezzi che superano i 3000 euro al metro quadro e affitti dai 450 ai 700 euro. Segue Punta Marina e la zona Vicoli centro, con cifre simili che vanno dai 1700 ai 2500 euro al mq. Molto richiesta anche la zona San Rocco (vendite dai 1400 ai 2800 euro al mq, affitti dai 400 ai 600 euro) e Borgo San Rocco/Cesarea e Galilei (prezzi dai 1000 ai 2700 euro per l'acquisto e dai 400 ai 650 per l'affitto). La zona più economica, invece, risulta tra quelle elencate la zona Vicoli-Forese, con prezzi al mq dai 1200 ai 2200 euro e affitti dai 350 ai 550 euro al mese.

Per quanto riguarda la provincia, a eccezione di Cervia, i prezzi più alti per l'acquisto sono a Faenza (dai 1000 ai 2300 euro per l'acquisto), mentre gli affitti più cari sono quelli di Lugo est (dai 380 ai 600 euro). Al contrario, le case più economiche si acquistano nella periferia di Lugo e Castel Bolognese (prezzi dai 600 ai 2000 euro al metro quadro). L'affitto medio più basso è quello di Lugo, con canoni che oscillano dai 350 ai 560 euro, e Cotignola, dai 380 ai 480.

Nella prima parte del 2022 i valori immobiliari di Ravenna hanno messo a segno un aumento del 2,3%, spiegano da Tecnocasa. A Lido di Savio e Lido di Classe si segnala un mercato di casa vacanza con una buona richiesta che arriva da famiglie residenti in Romagna e in Lombardia. Oltre alla famiglia, cerca in zona l’investitore che mette a reddito oppure effettua acquisti di immobili da ristrutturare e poi rivendere. La capacità di spesa è in aumento. I potenziali acquirenti di Lido di Savio si orientano prevalentemente verso appartamenti in condominio, quelli di Lido di Classe verso soluzioni indipendenti.

Per un bilocale degli anni ’70 da ristrutturare si spendono mediamente intorno a 100-120mila euro, un immobile ristrutturato si può acquistare a 150mila euro. Diverse nuove costruzioni sono in corso a Lido di Savio e a Lido di Classe e i prezzi medi si aggirano intorno a 3000-3500 euro al mq. Le villette a schiera si scambiano mediamente intorno a 300mila euro.

Sono in corso anche nuove opere di urbanizzazione che interessano strade, viali cittadini e aree verdi. Nella zona Vicoli, a ridosso dell’Ospedale, i valori immobiliari sono in aumento. La vicinanza al centro e i prezzi più contenuti rispetto ad altre realtà, ne determina una buona domanda. L’offerta immobiliare include sia soluzioni popolari sia soluzioni indipendenti con giardino sempre molto richieste. Si compravendono soprattutto abitazioni principali. Chi desidera soluzioni di piccolo taglio si orienta sia sulle case degli anni ’50- ’60 da 45-50 mq sia su appartamenti più recenti in zona Comet. Prevalgono nell’area più centrale e a ridosso dell’Ospedale. Le ultime nuove costruzioni risalgono al 2007-2009.

Verso l’entroterra Forese, è più facile trovare le soluzioni indipendenti con ampi spazi esterni ed interni. La domanda di locazione è sempre molto elevata contro un’offerta esigua e si registrano canoni di locazione intorno a 500-600 euro al mese per bilocali oppure intorno a 650- 700 euro al mese per i trilocali.