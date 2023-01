Agenzia viaggi dona cento pasti alla Mensa dei Poveri di Santa Teresa

Grazie all’ottima adesione ricevuta da parte della clientela, l’iniziativa benefica lanciata a dicembre dall’agenzia viaggi “Desiderando Viaggiare” di via Brunelleschi ha portato in dote cento pasti per la Mensa dei Poveri che si tiene ogni domenica all’interno dell’Opera di Santa Teresa del Bambino Gesù di Ravenna.

La scelta dell’agenzia era stata promossa con l’inizio di dicembre: per ogni servizio acquistato dai clienti fino all’Epifania (biglietti, vacanze, prenotazioni…) l’agenzia appunto avrebbe donato un pasto alla Mensa dei Poveri.

La grande adesione ha portato ad un totale di cento pasti donati: la cerimonia simbolica si è svolta domenica mattina, quando il direttore dell’agenzia viaggi Nadir Vedana ha personalmente portato alla Fondazione di via Santa Teresa il facsimile della donazione. “Ringrazio davvero di cuore l’Opera di Santa Teresa per aver aderito a questa nostra iniziativa, e ringrazio tutti i clienti per averla resa possibile”, ha detto Vedana. Aggiungendo già che l’iniziativa verrà certamente replicata anche nel prossimo dicembre, in occasione delle festività natalizie 2023.

“Ringraziamo di cuore l’Agenzia Desiderando Viaggiare, Nadir e tutti i suoi clienti per questo importante contributo alla Mensa dei Poveri, non solo per il numero di pasti che potremo donare, ma per aver creduto e sostenuto questo importante progetto. Per averne parlato in agenzia e per aver creato attorno all’Opera di Santa Teresa una rete umana, di persone che hanno voluto aiutare chi è meno fortunato, in un periodo di condivisione, come è quello del Natale. Grazie di cuore, per la marea di affetto che abbiamo ricevuto” aggiunge il vice direttore dell’Opera, Luciano Di Buò: ricordando anche che “chiunque lo desideri può dare il proprio aiuto come volontario alla mensa dei poveri, ogni domenica mattina alle 8.30”. Per informazioni, 0544 38548.

La Mensa dei Poveri, allestita nei locali della Fondazione di via Santa Teresa e garantita in forte sinergia con la Caritas diocesana Ravenna-Cervia, è attiva ogni domenica dell’anno e per l’intero mese di agosto. Grazie al lavoro dei volontari, si preparano pasti caldi per pranzo e per cena, serviti poi alle persone presenti e bisognose. C’è fra loro chi vive per strada, chi ha perso il lavoro e si trova in difficoltà economica, stranieri arrivati in Italia che non hanno nulla. Per dare un’idea dell’importanza del servizio: oltre 4mila pasti sono stati preparati solo lo scorso mese di agosto, quando il servizio era attivo tutti i giorni. Ad oggi, sono 150 i pasti serviti ogni domenica (75 a pranzo e 75 a cena).