Coronavirus, oltre nuovi 200 contagiati. Ancora decessi: tra le vittime anche un 54enne

Sono 228 i nuovi positivi al covid-19 in provincia di Ravenna (95 maschi e 133 femmine), 131 dei quali asintomatici e 97 con sintomi: 212 si trovano in isolamento domiciliare, mentre sono 16 i nuovi ricoverati. Nel dettaglio, 164 positività sono emerse dall'attività di contact tracing, 48 da tamponi per sintomi e 16 da test privati. I tamponi eseguiti sono stati 1.512. Sono cinque i morti: sono tutti uomini di 54, 71, 78 (due vittime) e 92 anni. Sono state inoltre comunicate circa 50 guarigioni.

I casi complessivamente diagnosticati da inizio contagio nel ravennate sono 13.349. Questa la distribuzione dei casi: 4 ad Alfonsine, 7 a Bagnacavallo, 2 a Bagnara, 3 a Brisighella, 15 a Castelbolognese, 16 a Cervia, 2 a Conselice, 1 a Cotignola, 31 a Faenza, 3 a Fusignano, a 16 Lugo, 9 a Massa Lombarda, 92 a Ravenna, 5 a Riolo Terme, 9 a Russi, 2 a Sant'Agata sul Santerno e 2 a Solarolo.

In Emilia Romagna

In Emilia Romagna si contano 2.035 in più rispetto a venerdì, su un totale di 5.281 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore (a questi si aggiungono anche 41 test sierologici e 7.724 tamponi rapidi). La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da venerdì è del 38,5%. "Va però ricordato che il dato relativo alla proporzione tamponi fatti/nuovi positivi non è significativo nei giorni festivi, nei quali si fanno molti meno tamponi rispetto a tutti gli altri - viene specificato dalla Regione -. Nei festivi, infatti, i tamponi vengono effettuati nei casi maggiormente necessari, in presenza di sintomi o situazioni nelle quali l'esito positivo è spesso atteso. Non lo si può quindi prendere come dato relativo a una tendenza generale: si tratta infatti di un campione ristretto, molto specifico e legato soprattutto a casi nei quali fare il tampone è strettamente indispensabile".

Prosegue l’attività di controllo e prevenzione: dei nuovi contagiati, 1.008 sono asintomatici individuati nell’ambito delle attività di contact tracing e screening regionali. Complessivamente, tra i nuovi positivi 335 erano già in isolamento al momento dell’esecuzione del tampone, 410 sono stati individuati all’interno di focolai già noti. L’età media dei nuovi positivi di sabato è 46 anni. Sui 1.008 asintomatici, 467 sono stati individuati grazie all’attività di contact tracing, 55 attraverso i test per le categorie a rischio introdotti dalla Regione, 39 con gli screening sierologici, 7 tramite i test pre-ricovero. Per 440 casi è ancora in corso l’indagine epidemiologica.

La situazione dei contagi nelle province vede Bologna con 519 nuovi casi, poi Modena (331), Reggio Emilia (276), Ravenna (228), Ferrara (147), Parma (93), Piacenza (85), Rimini (59). Quindi i territori di Cesena (127), Imola (97), Forlì (73). Per quanto riguarda le persone complessivamente guarite, sono 272 in più rispetto a venerdì e raggiungono quota 109.818. I casi attivi, cioè i malati effettivi, a sabato sono 58.506 (+1.725 rispetto a venerdì). Di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 55.628 (+1.715), oltre il 95% del totale dei casi attivi. In totale, dall’inizio dell’epidemia i decessi in regione sono stati 7.846. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 229 (-2 rispetto a venerdì), 2.649 quelli negli altri reparti Covid (+6).

Decessi

Questi i decessi: 6 a Piacenza (due donne di 85 e 86 anni e quattro uomini di 63, 82, 87 e 88 anni), 5 in provincia di Reggio Emilia (una donna di 96 anni e quattro uomini – uno di 69, uno di 75, uno di 82 e uno di 93 anni), 8 nel modenese (cinque donne – una di 79, quattro di 83 e una di 90 anni – e tre uomini di 63, 93 e 95 anni); 6 in provincia di Bologna (due donne - una di 84 e una di 90 anni- e quattro uomini, uno di 74, uno di 83, uno di 85 e uno di 92 anni); 3 a Ferrara (due uomini – di 74 e 93 anni – e una donna, 72 anni); 5 in provincia di Ravenna (cinque uomini – uno di 54, uno di 71, due di 78 e uno di 92 anni); e 1 a Rimini (un uomo di 93 anni). Un decesso di una donna di 77 anni residente fuori regione. Nessun decesso nelle province di Parma e Imola.