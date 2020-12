Coronavirus, il bollettino di Santo Stefano: quasi 200 nuovi contagiati. Tra le vittime anche una 49enne

Sono 198 i nuovi positivi al covid-19 in provincia di Ravenna. Si tratta di 86 maschi e 112 femmine (133 asintomatici e 45 con sintomi), 189 in isolamento domiciliare e 9 ricoverati. Nel dettaglio 161 sono emersi da contact tracing; 24 da tamponi per sintomi e 13 per test privati. I tamponi eseguiti sono stati 1.775. Sono tre i decessi: si tratta di 1 paziente di un uomo di 89 anni e due donne di 49 e 62 anni. Sono state inoltre comunicate circa 300 guarigioni. I casi complessivamente diagnosticati da inizio contagio nel ravennate sono 12.086.

Questa la distribuzione dei nuovi casi: 5 da fuori provincia, 7 a Alfonsine, 1 a Bagnacavallo, 7 a Brisighella, 2 a Castel Bolognese, 11 a Cervia, 1 a Conselice, 7 a Cotignola, 38 a Faenza, 4 a Fusignano, 19 a Lugo, 2 a Massa Lombarda, 79 a Ravenna, 5 a Riolo Terme, 5 a Russi e 5 a Sant'Agata sul Santerno.

In Emilia Romagna

In Emilia-Romagna si sono registrati 1.756 casi in più rispetto al bollettino di Natale, su un totale di 5.775 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore (a questi si aggiungono anche 119 test sierologici e 735 tamponi rapidi). La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da venerdì è del 30,4%. Prosegue l’attività di controllo e prevenzione: dei nuovi contagiati, 932 sono asintomatici individuati nell’ambito delle attività di contact tracing e screening regionali. Complessivamente, tra i nuovi positivi 358 erano già in isolamento al momento dell’esecuzione del tampone, 519 sono stati individuati all’interno di focolai già noti.

L’età media dei nuovi positivi di sabato è 45,3 anni. Sui 932 asintomatici, 454 sono stati individuati grazie all’attività di contact tracing, 65 attraverso i test per le categorie a rischio introdotti dalla Regione, 27 con gli screening sierologici, 4 tramite i test pre-ricovero. Per 382 casi è ancora in corso l’indagine epidemiologica. La situazione dei contagi nelle province vede Bologna con 412 nuovi casi; a seguire Modena (284), Ravenna (198), Ferrara (152), Cesena (148), Piacenza (143), Rimini (142), Reggio Emilia (123), Imola (57), Parma (51) e infine Forlì (46). Per quanto riguarda le persone complessivamente guarite, sono 3.423 in più rispetto a venerdì e raggiungono quota 100.333. I casi attivi, cioè i malati effettivi, a sabato sono 57.287 (1.691 in meno rispetto a venerdì). Di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 54.443 (- 1.618), il 95 % del totale dei casi attivi.

Purtroppo, si registrano 24 nuovi decessi: 6 nel modenese (quattro uomini di 87, 85, 72 e 70 anni; due donne di 97 e 94), 5 a Piacenza (tre donne di 99, 83 e 79 anni; due uomini di 93 e 74), 3 in provincia di Ravenna (due donne di 62 e 49 anni e un uomo di 89), 2 in provincia di Reggio Emilia (due donne di 92 e 76 anni), 1 in provincia di Parma (una donna di 73 anni), 1 in provincia di Bologna (un uomo di 88 anni) nessuno in provincia di Ferrara e di Rimini, 2 da fuori Emilia-Romagna. In totale, dall’inizio dell’epidemia i decessi in regione sono stati 7.424. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 214 (+8 rispetto a venerdì), 2.630 quelli negli altri reparti Covid (-81). Sul territorio, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono così distribuiti: 16 a Piacenza (+2), 11 a Parma (invariato rispetto a venerdì), 17 a Reggio Emilia (+1), 45 a Modena (invariato), 54 a Bologna (+2), 6 a Imola (+1), 23 a Ferrara (+2), 19 a Ravenna (invariato), 3 a Forlì (invariato), 2 a Cesena (+1) e 18 a Rimini (-1).