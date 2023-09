Aggiudicati i lavori per la nuova mensa e aula magna scolastica: appalto da oltre 1 milione di euro

Sono stati aggiudicati tramite gara d'appalto i lavori relativi alla realizzazione di una nuova mensa e una nuova aula magna nella scuola primaria “Bruno Pasini” di via Caorle, nel quartiere Darsena di Ravenna. I due interventi, approvati a giugno dalla Giunta, saranno eseguiti dalla ditta Idrotermica dei F.lli Ameduri, con sede a Bovalino (RC), risultata vincitrice della gara di appalto. I lavori saranno eseguiti per una spesa di 1.162.667,01 euro.

La scuola “Pasini” è stata realizzata nel 1974. Il complesso edilizio è costituito da cinque corpi di fabbrica collegati tra loro. Al centro del complesso sono ubicate la sala mensa e l’aula magna che saranno oggetto di un intervento di demolizione e ricostruzione. Le nuove strutture saranno realizzate in cemento armato con copertura in legno e oltre a ottemperare alla normativa antisismica saranno edifici Nzeb (Nearly zero energy building) ovvero un edificio a elevata efficienza energetica, a energia quasi zero, altamente performanti da un punto di vista energetico, mediante l'installazione di pompe di calore, pannelli fotovoltaici, coibentazione, impianti di illuminazione, climatizzazione e idrici a basso consumo. Anche la demolizione sarà effettuata nel rispetto dell'ambiente, mediante una demolizione di tipo selettivo che consentirà il riuso/riciclo di almeno il 70% in peso del materiale demolito.