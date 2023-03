Nuovo volto per i lidi ravennati: aggiudicati i lavori per la pista ciclabile e la nuova piazza Vivaldi

Una pista ciclabile e una piazza totalmente rinnovata. Si fa un doppio passo in avanti per la rigenerazione dei lidi ravennati, attraverso i progetti finanziati nell'ambito del Pnrr. Nella giornata di mercoledì, il Comune di Ravenna ha aggiudicato i contratti dei lavori relativi alla riqualificazione di piazza Vivaldi a Lido Adriano e alla realizzazione di un percorso ciclo-pedonale in viale Italia a Marina Romea. Un passaggio fondamentale verso l'effettiva realizzazione delle due opere che sono state affidate al Consorzio Stabile Terra di Ravenna (la pista di Marina Romea) e alla ditta Co.Ve.Ma. di Castelfranco Emilia (Mo).

La nuova piazza Vivaldi a Lido Adriano

Un corposo progetto di riqualificazione per dare un nuovo volto e una nuova funzione a piazza Antonio Vivaldi. Sul piatto ci sono 770mila euro, finanziati dal Pnrr, per trasformare l'attuale piazza vista mare di Lido Adriano da parcheggio asfaltato a un vero e proprio hub culturale, in grado di accogliere spettacoli musicali e teatrali, attraverso una riqualificazione che valorizzi lo spazio pubblico rendendolo attrattivo per la collettività. Il progetto prevede una nuova pavimentazione adibita d’estate a ospitare spettacoli, ma utilizzabile anche per lo stallo di veicoli. Fra la nuova piazza ripavimentata e il parcheggio esistente verrà ampliata la fascia verde con la creazione di “microparchi”, spazi più intimi arredati con pavimentazione drenante color legno e panche da lettura.

La ciclopedonale di Marina Romea

Approvato sul finire del 2022 dalla Giunta di Ravenna, il nuovo collegamento ciclopedonale in viale Italia a Marina Romea sarà realizzato sul tratto compreso tra viale Ferrara e via delle Valli, lungo il lato della pineta. Il percorso, che sarà lungo circa un chilometro, si collegherà a due tratti già esistenti: uno termina nel tratto precedente a viale Ferrara, mentre l’altro nel tratto prospiciente via delle Valli. Un intervento, finanziato dal Pnrr, per un importo complessivo di 748 mila euro, che tuttavia ha attirato in passato alcune critiche per la conseguente diminuzione dei parcheggi a disposizione sul viale principale della località.

Uno schema della nuova pista ciclopedonale di Marina Romea