Molesta i clienti del bagno al mare e scaglia pietre contro la titolare: emesso un daspo

Molestava i clienti e la titolare di uno stabilimento balneare: per questo - nell’ambito delle molteplici attività di carattere preventivo predisposte sul territorio della Provincia di Ravenna dal Questore Lucio Pennella - venerdì è stato emesso un provvedimento di divieto di accesso a locali pubblici o aperti al pubblico (il cosiddetto "Daspo Willy") nei confronti di un 37enne con diversi precedenti di polizia.

La misura di prevenzione adottata scaturisce da una proposta dei Carabinieri, che lo scorso luglio erano intervenuti in uno stabilimento balneare di Porto Corsini ove l’uomo si era presentato disturbando gli altri clienti e, nonostante la titolare lo avesse invitato diverse volte ad allontanarsi, lui aveva reagito con pesanti minacce e atteggiamenti violenti.

L’uomo, già diverse volte, si era reso responsabile di episodi analoghi nello stesso luogo, presentandosi in stato di alterazione dovuta all’abuso di sostanze alcoliche e disturbando i clienti. In un’altra circostanza aveva lanciato una bottiglia di vetro e delle pietre in direzione della titolare, colpendola alla testa e al petto.

L’attività istruttoria svolta dalla Divisione Polizia Anticrimine della Questura ha portato alla emissione del provvedimento amministrativo, che impedirà al destinatario di accedere, per un anno, allo stabilimento balneare e di stazionare nelle immediate vicinanze, ciò con la specifica finalità di prevenire il reiterarsi di altri gesti violenti.

Il daspo Willy è una misura di prevenzione personale di competenza del Questore, nella sua veste di Autorità Provinciale di Pubblica Sicurezza, che rientra nella categoria dei “divieti di accesso alle aree urbane”, la cui disciplina è stata potenziata a dicembre 2020, dopo i tragici fatti che portarono all’omicidio del ventiduenne Willy Monteiro. Tale provvedimento consiste nel divieto di accesso ai locali di intrattenimento e ai pubblici esercizi per i protagonisti di disordini o atti di violenza.