Aggredisce i Carabinieri mentre arrestano il suo amico: donna in manette

Nella notte tra martedì e mercoledì i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Cervia-Milano Marittima, durante un controllo in prossimità di un bar di via Tritone di Pinarella, hanno individuato e arrestato un pregiudicato 49enne marocchino, senza fissa dimora, colpito da ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano - Ufficio Esecuzioni Penali. L'uomo doveva scontare una pena residua di 8 mesi di reclusione per un furto che aveva commesso sei anni fa nel capoluogo lombardo.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Durante le fasi dell’arresto gli stessi Carabinieri sono stati avvicinati, aggrediti fisicamente e insultati pesantemente da una donna censurata, una 41enne originaria di Torre Annunziata, che con il suo comportamento aggressivo ha tentato invano di far rilasciare il suo amico. Per l’aggressione, con l’ausilio di altri colleghi chiamati di rinforzo, gli stessi militari hanno deciso di arrestare la donna per resistenza e oltraggio a Pubblico Ufficiale. Mercoledì mattina la donne è stata processata e giudicata con il rito direttissimo dal Tribunale monocratico di Ravenna (giudice Cristiano Coiro) e, su richiesta del Pm Antonio Vincenzo Bartolozzi, è stata condannata a 4 mesi di reclusione (pena sospesa).