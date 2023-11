Aggredisce la compagna al bar, lei tenta la fuga ma lui la prende a pugni: arrestato

Dopo esser stato denunciato per maltrattamenti, ha continuato ad assumere comportamenti violenti nei confronti della compagna. Il personale della Polizia di Stato del Commissariato di Lugo, nel tardo pomeriggio di martedì, ha arrestato un cittadino straniero ritenuto responsabile del reato di maltrattamenti.

L’uomo si trovava seduto in un bar del centro assieme alla compagna e, dopo aver abusato di alcolici, l’aveva aggredita. La donna ha tentato di fuggire, ma il compagno violento l'ha rincorsa verso la vicina stazione ferroviaria urlandole contro e, una volta raggiunta, l'ha colpita con schiaffi e pugni.

Per fortuna alcuni passanti hanno visto la scena e hanno allertato una pattuglia della Polizia Locale. Nell’occasione l’uomo, in evidente stato di alterazione, ha inveito contro gli agenti con epiteti ingiuriosi e offensivi.

Contestualmente è intervenuta una Volante del Commissariato di Polizia di Lugo e, visto lo stato di flagranza, la pericolosità e l’indole violenta ancora persistente dell'uomo - già sottoposto ad indagini per il medesimo reato verso la stessa compagna - si è proceduto all'arresto per maltrattamenti, nonché alla denuncia per minaccia a pubblico ufficiale. L'uomo è stato portato in carcere in attesa dell’udienza di convalida.