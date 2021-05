Aggredito in piazza mentre passeggia con gli amici: giovane in ospedale

Attimi di paura venerdì sera in pieno centro storico a Ravenna. Intorno alle 22, un gruppo di ragazzi stava passeggiando in centro quando, poco prima di arrivare in piazza del Popolo, ha incontrato un altro giovane con il quale è partito un piccolo diverbio. Sembrava finita lì almeno per loro: in realtà poco dopo il giovane ha raggiunto il gruppo all'incrocio, tra la piazza e via IV novembre, e ha aggredito uno dei ragazzi del gruppo, sferrandogli un forte calcio. Il ragazzo colpito, un 22enne, è caduto malamente a terra di schiena, sbattendo violentemente la testa. A quel punto l'aggressore si è dato alla fuga, mentre la vittima è rimasta a terra in stato confusionale.

Subito è scattato l'allarme e sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118 con ambulanza e auto medica, che hanno trasportato il ferito all'ospedale Bufalini di Cesena con codice di media gravità. Per i rilievi di legge sono intervenute le volanti della Questura di Ravenna, che hanno sentito i testimoni - tra i quali appunto gli amici della vittima - e ora visioneranno le telecamere di sicurezza della zona per cercare di risalire all'aggressore.

Foto Massimo Argnani