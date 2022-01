La lite degenera in tentato omicidio: colpito all'addome da una sforbiciata, rischia la morte

Ha afferrato le forbici e le ha infilate nel petto del 'rivale'. Attimi di terrore nel primo pomeriggio di mercoledì a Faenza, in una ditta di via dè Crescenzi. Qui, intorno alle 13.30, due uomini di nazionalità cinese hanno improvvisamente iniziato a litigare per futili motivi. A un certo punto uno dei due, un 66enne, ha afferrato un paio di forbici e le ha infilate con violenza nell'addome dell'altro, un 43enne, caduto a terra con una profonda ferita sotto lo sguardo attonito degli altri colleghi.

Sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118 con ambulanza e auto medica, che hanno trasportato il ferito in condizioni gravissime all'ospedale Bufalini di Cesena, dove il 43enne si trova in pericolo di vita. L'aggressore è stato portato in commissariato e fermato con l'accusa di tentato omicidio. Sul posto la Polizia di Faenza supportata dalla squadra mobile della Questura di Ravenna.

Immagine di repertorio