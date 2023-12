Caos in ospedale: aggredisce l'infermiere e manda il medico in pronto soccorso

Ancora un'aggressione in ospedale. Il fatto si è verificato lo scorso 26 novembre al Santa Maria delle Croci di Ravenna, dove un paziente si sarebbe reso protagonista di un doppio episodio di violenza rendendo necessario l'intervento delle forze dell'ordine, che hanno poi denunciato il 51enne. A raccontare quanto accaduto è una persona che era presente e ha assistito alla scena.

"Inizialmente il paziente è andato in escandescenza in pronto soccorso dove, a causa dell'attesa, ha aggredito un infermiere con insulti e spinte - racconta il testimone - Una volta riportata la calma, il paziente è stato successivamente ricoverato in Cardiologia per gli accertamenti riguardanti la sua patologia".

E proprio nel reparto il paziente sarebbe andato nuovamente in escandescenza, sempre secondo il racconto della persona presente: "Dopo un diverbio con il personale sanitario in servizio e dopo aver letto un modulo di consenso per una procedura del giorno dopo, improvvisamente l'uomo ha aggredito il medico di guardia causandogli alcuni danni fisici".

Immediato l'intervento del 112, allertato dalle guardie giurate presenti nel presidio ospedaliero, che nel frattempo erano intervenute per garantire la sicurezza del personale e degli altri pazienti. Giunti sul posto, i militari hanno riportato la calma e hanno identificato l'aggressore.

Successivamente il cardiologo è dovuto ricorre alle cure dei suoi colleghi di pronto soccorso e le lesioni sono state giudicate guaribili in 20 giorni. Il 51enne, invece, è stato denunciato per aggressione a personale sanitario e interruzione di pubblico servizio.