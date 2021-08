Aggressione nel Parco del Delta: guida picchiata e minacciata di morte dai bracconieri

Un'aggressione nel cuore della riserva naturale. E' successo mercoledì presso la foce del Bevano, nella costa a sud di Ravenna, all’interno del Parco regionale del Delta del Po. "Durante una visita guidata organizzata dalla Cooperativa Atlantide, nell’ambito delle attività del centro visite Bevanella, del Parco del Delta, la guida ambientale della cooperativa è stata aggredita, malmenata e minacciata di morte da due bracconieri intenti a raccogliere le vongole veraci presso la foce del Bevano". Lo rende noto il Comune di Ravenna.

Secondo quanto riportano le fonti del Comune la guida, che stava accompagnando una decina di turisti, avrebbe fatto notare ai due bracconieri che stavano pescando in un’area vietata. Questi dunque si sarebbero avvicinati al malcapitato e prendendolo a schiaffi e minacciandolo addirittura di morte. Nessun pericolo per i visitatori, tenuti a debita distanza dalla guida stessa. La guida, prima di recarsi all’ospedale per le cure del caso, ha avvisato la Polizia Locale, che si è precipitata sul posto, constatando che i bracconieri si erano dati alla fuga.

Il Sindaco di Ravenna, Michele de Pascale, condanna fermamente l’accaduto e loda "il coraggio e la professionalità della guida ambientale, evidenziando l’importanza del ruolo del distaccamento ambientale della Polizia Locale nel contenere questo dilagante fenomeno della raccolta di frodo delle vongole veraci, in tutto il litorale ravennate, dalla foce del Reno, alla Piallassa della Baiona, fino alla foce del Bevano. La città di Ravenna non può accettare questo tipo di episodi".

La Presidente del Parco del Delta del Po, Aida Morelli, si unisce alla riprovazione per quanto accaduto e alla solidarietà per la guida ambientale ed evidenzia come sia assolutamente necessario "coordinare gli sforzi, già profusi dalla Polizia Locale di Ravenna e dai Carabinieri Forestali, intensificandoli in particolare durante le visite guidate e sollecitando anche l’intervento di altre Forze dell’Ordine, per reprimere sul nascere questo fenomeno che mina il rilancio di un’area protetta straordinaria e di grande valore ambientale, naturalistico e turistico come il Parco del Delta del Po. Perché l’ambiente naturale sia adeguatamente protetto e perché tutti ne possano fruire in tranquillità ed armonia, nel pieno rispetto delle regole".