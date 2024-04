Ferito per debiti di droga, riprende a spacciare dal letto di ospedale: in 3 finiscono in manette

Un vero e proprio regolamento di conti. Questo è quanto ha ricostruito la Procura di Ravenna sulla scorta delle indagini condotte dal Nucleo investigativo dei Carabinieri in relazione all'episodio avvenuto lo scorso 15 dicembre nei pressi di un bar nella frazione di Santerno, all'incrocio tra via Santerno Ammonite e via della Repubblica, dove un albanese di 47 anni è stato ferito alla gamba da due colpi di pistola. Le indagini dei militari hanno però subito ricostruito un quadro ben più ampio che riguarda una rete di spaccio di droga. Per questo a finire in manette, alla fine sono tre cittadini albanesi (due uomini e una donna) ritenuti responsabili, a vario titolo, di tentata estorsione, detenzione di arma illegale, lesioni aggravate e spaccio di sostanze stupefacenti.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, ciò che è avvenuto la sera del 15 dicembre, intorno alle 22.15, sarebbe stato un atto intimidatorio a carattere simbolico, attraverso il quale si voleva lanciare un segnale, non solo alla vittima, ma anche ad altre persone. Questi fatti, in tarda serata due uomini sarebbero entrati in un bar di Santerno, a volto scoperto, qui avrebbero prelevato il 47enne, abitante di una frazione di Russi, sotto gli occhi di altri avventori, quindi lo avrebbero portato in strada ed esploso due colpi d'arma da fuoco alla gamba della vittima. A sparare, secondo le indagini, sarebbe stato un albanese di 35 anni, anche lui residente in una frazione di Russi.

Tutto sarebbe nato a seguito di un debito di denaro non onorato, conseguente a una cessione di sostanze stupefacenti. L'ipotesi formulata dalla Procura è infatti quella che la vittima fosse un "acquirente" dell'autore del ferimento. Il 47enne ferito sarebbe però stato a sua volta uno spacciatore attivo nel Ravennate, con la collaborazione della moglie 39enne. Una circostanza ricostruita anche grazie al prosieguo delle indagini. Infatti, dopo il ferimento, il 47enne è stato soccorso e portato in ospedale a Ravenna. Il giorno dopo la vittima è stata sottoposta a un'operazione di ricostruzione della rotula a causa dei due colpi di pistola (arma che non è stata al momento ritrovata). Ma solo un'ora più tardi il 47enne ha ricevuto la visita della moglie, filmata attraverso le telecamere piazzate dagli investigatori, che gli avrebbe portato un involucro contenente droga. L'uomo quindi avrebbe ripreso la propria attività di spaccio, ancora steso sul letto di ospedale. Proprio un giovane di Ferrara sarebbe stato poi colto dalle forze dell'ordine dopo aver acquistato una dose di cocaina dal ferito all'interno dell'ospedale.

Le indagini sono dunque proseguite a 360 gradi, anche perchè, in un primo momento, la stessa vittima dell'agguato avrebbe cercato di sviare gli inquirenti, indicando come movente una possibile pista "sentimentale". I Carabinieri non si sono però fatti depistare, individuando fin da subito il bandolo della matassa e cercando di mettere in fila tutti gli elementi. In primis con l'identificazione e la ricerca del presunto autore del ferimento, che dopo aver lasciato per un breve periodo l'Italia (spostandosi tra Svizzera, Germania e Belgio), sarebbe rientrato poco prima delle feste di Natale. Le attività di perquisizione contestuali agli arresti hanno così permesso di rinvenire e sequestrare nell’abitazione del 35enne 50 grammi di hashish e 26 mila euro in contanti, abilmente occultati e rinvenuti all’interno delle fodere di alcuni capi di abbigliamento e nel doppio fondo di una custodia di orologi.

Una perquisizione è avvenuta anche nella casa della vittima dell’agguato che, alla vista dei Carabinieri giunti presso la sua abitazione per arrestarlo, avrebbe tentato di disfarsi, lanciandolo dalla finestra, di un involucro contenente 100 grammi di cocaina, poi recuperato e sottoposto a sequestro. Per tale episodio è stato quindi tratto in arresto anche in flagranza di reato. Dopo le formalità di rito, i due uomini sono stati condotti nei carceri di Ravenna e Forlì; la moglie del ferito è stata invece posta agli arresti domiciliari. Proseguono invece gli accertamenti intorno alla persona che avrebbe accompagnato il 35enne nell'agguato del 15 dicembre.

