Agricoltura sostenibile e 20mila pannelli fotovoltaici: uno sguardo sul futuro con l'Energy Park

Energia rinnovabile, biodiversità, agricoltura sostenibile e parco urbano: sono questi i 4 pilastri dell'Energy Park Faenza, progetto che si propone come centro della transizione ecologica e dell'innovazione romagnola. Una sinergia unica di entità pubbliche e private si unisce per realizzare questo ambizioso obiettivo, segnando un momento storico per la città di Faenza e per l'intera regione. Il progetto, che si estende su una superficie di circa 70 ettari, è un esempio luminoso di come tecnologia, ecologia e agricoltura possano coesistere in armonia. L'area interessata dal progetto faentino sarà suddivisa in tre sezioni: un impianto agrivoltaico, spazi per l'agricoltura aperta e una Urban Forest.

Il progetto Energy Park nasce da lungo percorso di collaborazione tra il Comune di Faenza, l'Unione della Romagna Faentina, la Società Agricola Le Cicogne, la Fondazione Banca del Monte e Cassa di Risparmio Faenza, Crédit Agricole Italia, Gruppo Hera e Studio LBLA. Un percorso che ha visto gli attori privati unirsi per creare un modello di sviluppo sostenibile che unisce la produzione di energia rinnovabile all'agricoltura, preservando nel contempo la biodiversità e la bellezza naturale del territorio.

I numeri del progetto

Con 20.000 pannelli fotovoltaici bifacciali, l'Energy Park mira a generare circa 20 GWh all'anno, riducendo significativamente l'impronta carbonica di Faenza e aumentando l'autosufficienza energetica della città. Si tratterà di un impianto agrivoltaico, che combina la produzione di energia solare con l'agricoltura. I pannelli fotovoltaici sono infattiinstallati ad altezza tale da non interferire con le attività agricole, permettendo una doppia utilizzazione del terreno. Questa tecnologia rappresenta quindi una soluzione innovativa per massimizzare l'efficienza energetica pur preservando l'uso agricolo dei terreni, dimostrando un esempio tangibile di sostenibilità e sinergia tra settori diversi.

Questi sistemi, come spiegato durante la presentazione del progetto, consentono di ridurre al minimo l’occupazione di suolo, permettendo la coltivazione del 90-95% dei terreni sui quali sono installati. Il funzionamento di questi impianti è ad inseguimento solare: un dispositivo meccanico automatico orienta i pannelli fotovoltaici nella direzione dei raggi solari. I pannelli fotovoltaici che saranno installati inoltre saranno bifacciali, ossia consentiranno di sfruttare la radiazione luminosa su entrambe le facce del modulo con l’obiettivo di massimizzare la generazione di energia elettrica. Si ipotizza, inoltre, l’installazione di adeguati sistemi di monitoraggio che permetteranno di verificare l’incidenza degli impianti sulla produzione agricola. Il nuovo impianto sarà composto da 20.000 pannelli per una potenza totale di circa 14 MW e si prevede una produzione di energia elettrica di 20 GWh all’anno, pari al consumo di oltre 7.000 famiglie, con un risparmio annuo in termini di anidride carbonica di circa 7.000 tonnellate.

Il Comune: "Una città che abbraccia pienamente la sostenibilità"

"Sono contento di aver contribuito alla nascita di questo percorso e all’accordo fra la Società Agricola le Cicogne ed Hera Group che regala a Faenza il progetto Energy Park Faenza, perché è un grande investimento, concreto e innovativo, che mette realmente insieme attività produttive e sostenibilità dando un valore aggiunto ad entrambi, un luogo dove l’agricoltura è protagonista al pari dell’ambiente - dichiara Andrea Fabbri, vicesindaco di Faenza - Un progetto che non arriva per caso a Faenza, dove abbiamo tante realtà produttive che si distinguono su questi temi dell'energia e della circolarità, temi e realtà che da tre anni raccontiamo con gli Energy days. Un investimento degli investimenti più importanti in Italia che dopo l’alluvione acquista un’importanza ancora maggiore, perché è la base su cui creare un progetto di Green community che possa coinvolgere e portare vantaggi a tutti i cittadini faentini.”

“Oggi abbiamo il privilegio di annunciare un caposaldo della sostenibilità e dell'innovazione per il nostro territorio. In un'area di oltre 70 ettari, situata ai margini della città di Faenza, stiamo trasformando ciò che un tempo era destinato a diventare un vasto complesso residenziale in un progetto di avanguardia di transizione ecologica - aggiunge Luca Ortolani, assessore all'Ambiente - Questo spazio, che avrebbe potuto essere occupato da una densa urbanizzazione, si evolverà ora in un ambiente vivo e rigenerante, dedicato alla sostenibilità e al benessere delle future generazioni. L'Energy Park Faenza rappresenta non solo una rinascita per quest'area ma simboleggia anche la nostra visione per il futuro: una città che abbraccia pienamente la sostenibilità, rispettosa del suo patrimonio naturale e impegnata attivamente nella lotta contro il cambiamento climatico.”