Nuova vita alla Chiesa dei Servi, ma non solo: 8 milioni per i progetti della Romagna Faentina

Il primo stralcio della riqualificazione della Chiesa dei Servi a Faenza, i lampioni a led a Casola Valsenio e Solarolo, la riqualificazione dell’ex forno di Borgo Rivola in cui verranno realizzati sei nuovi alloggi popolari a Riolo Terme, l’efficientamento energetico delle scuole di Fognano e San Martino in Gattara, frazioni di Brisighella, e parte della rigenerazione del centro storico di Castel Bolognese. Questi i progetti più importanti per i quali i sei comuni dell’Unione della Romagna Faentina beneficeranno di risorse regionali pari a 6 milioni e mezzo di euro provenienti dal programma di sviluppo legato al settennato europeo Pr Fesr 2021-2027, grazie alle Atuss.

Atuss

Nello specifico si tratta delle agende trasformative urbane per lo sviluppo sostenibile, un programma di investimenti pari a 110 milioni di euro che la Regione Emilia-Romagna ha presentato qualche settimana fa e che pone tra gli obiettivi l’inclusione, la transizione verde e la digitalizzazione. Le Atuss coinvolgono le città e i sistemi territoriali urbani e intermedi, comprese le Unioni di Comuni con popolazione superiore ai 50mila abitanti e in possesso di determinati requisiti. In tutto in regione sono 14 e coinvolgono le province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Forlì, Ravenna, Rimini, Cesena, e le unioni di comuni come il Nuovo Circondario Imolese, l’Unione Terre d’Argine, l’Unione della Bassa Romagna e appunto l’Unione della Romagna Faentina.

Le risorse destinate all’Unione della Romagna Faentina

Complessivamente i progetti costeranno 8 milioni di euro, di cui 6 milioni e mezzo saranno finanziati dall’Unione Europea attraverso la Regione e per il restante 20% il cofinanziamento sarà coperto dai territori. “Questo è un momento importante per l’Unione dei comuni della Romagna Faentina e anche per la Regione - ha evidenziato la consigliera regionale Manuela Rontini -. Sono state infatti condivise progettualità e strategie di sviluppo individuando per ciascuna municipalità interventi legati da un filo conduttore unico che daranno inoltre il senso della modernità”.

Faenza

Le risorse più importanti saranno quelle destinate a Faenza: 3 milioni e 800mila euro con i quali l’amministrazione metterà mano al complesso della Chiesa dei Servi. “Tutto il progetto prevede investimenti di tanti milioni di euro - ha evidenziato il sindaco Massimo Isola -. Iniziamo destinando 4 milioni di euro su quel contenitore. 3 milioni e mezzo sono fondi comunitari, e 700mila sono risorse nostre. Questo ci consentirà di iniziare l’opera di rigenerazione del complesso a cominciare dal chiostro, dalla canonica e dalla sagrestia. La chiesa dei servi e la biblioteca infatti condividono spazi da secoli. Il chiostro, adiacente alla sala Dante ospiterà la nuova sala ragazzi” e consentirà ai piccoli fruitori della biblioteca “di avere uno spazio legato alle loro esigenze. Il cuore del chiostro saranno infatti le nuove generazioni”. L’investimento nel Chiostro “permetterà poi di trasformare l’attuale sala ragazzi in uno spazio da utilizzare per gli studenti universitari, ovvero una sala per farli studiare anche oltre l’orario di apertura della biblioteca. Infine inizieremo un processo di bonifica in direzione della Chiesa vera e propria”.

Brisighella

A Brisighella saranno cofinanziati progetti per 412mila euro attraverso i quali si procederà con “L’efficientemento energetico di due plessi scolastici - ha spiegato l’assessore Jessica Spada -, perchè per le piccole comunità come la nostra è fondamentale contrastare con azioni positive lo spopolamento delle frazioni”.

Nella scuola primaria Giovanni XXIII di Fognano “verrà realizzato il cappotto di coibentazione, un intervento sul tetto e l’installazione dell’impianto fotovoltaico” mentre nella scuola dell’Infanzia di San Martino in Gattara “la coibentazione del tetto, l’installazione di pannelli fotovoltaici e la sostituzione infissi” saranno correlati ad un ulteriore intervento di riqualificazione del vecchio ufficio postale “Per restituire uno spazio di aggregazione della frazione” ha specificato l’assessore.

Castel Bolognese

Un milione e 250mila euro saranno invece le risorse che consentiranno a Castel Bolognese di programmare parte della riqualificazione del centro storico. Un progetto che vedrà il susseguirsi di interventi di pari passo con le opere che interesseranno “la trasformazione di Castello - ha detto il sindaco Luca Della Godenza -. La circonvallazione ed il casello autostradale insieme a piazze e portici” saranno opere chiave per cambiare la mobilità della cittadina.

Solarolo e Casola Valsenio

A Solarolo e Casola Valsenio 400mila euro ciascuno saranno utilizzati per proseguire nel processo di efficientemento energetico delle strade pubbliche già iniziato in entrambi i comuni.

Riolo Terme

500mila euro di risorse invece saranno utilizzate a Riolo Terme per la riqualificazione dell’ex forno di Borgo Rivola: “Abbiamo avuto in dono l’ex forno di Borgo Rivola, che è diventato oggetto dell’intervento - ha spiegato la sindaca Federica Malavolti -. Siamo in sofferenza per quanto riguarda l’edilizia residenziale pubblica e la donatrice aveva manifestato la volontà affinché quel luogo diventasse di utilità sociale. Si è pensato quindi ad una riqualificazione edile, e all’efficientamento energetico con l’obiettivo di creare 6 alloggi che daranno la possibilità a più nuclei familiari di accedere usufruire di nuovi spazi abitativi. Questo ci consentirà di scorrere le graduatorie in maniera importante. La struttura dovrà avere spazi comuni come la lavanderia, e uno spazio comune per eventuali incontri sociali e poterci sviluppare progetti di partecipazione”.