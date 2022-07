Aida Morelli a Salotto Blu: "Il Parco del Delta del Po è un investimento, non un costo"

Intervistata da Mario Russomanno per la trasmissione televisiva 'Salotto Blu' che andrà in onda venerdì sera alle 23 sul canale 99 del digitale terrestre Aida Morelli, la presidente della area emiliano-romagnola della meravigliosa oasi naturalistica Parco del Delta del Po che si estende per oltre 55.000 ettari, ha fatto chiarezza su alcune questioni di attualità. "Ci sono regole di fruizione e di insediamento specifiche, il parco deve farle rispettare e debbono essere condivise nel sentire comune. Faccio un esempio: chi si sognerebbe di costruire edifici in piazza del Popolo a Ravenna? Bene, il compito di chi amministra il Parco è preservarne le caratteristiche di unicità. E per farlo servono anche risorse, natura e cultura sono una ricchezza su cui dobbiamo puntare, anche per le generazioni successive alla nostra".