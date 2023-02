Aido Bassa Romagna: in aumento gli iscritti e i consensi alle donazioni

Il primo anno di ripresa dopo l’emergenza sanitaria ha portato risultati proficui alla sezione AIDO Bassa Romagna, dandole entusiasmo e motivazioni per celebrare al meglio i 50 anni di vita dell’associazione, nata ufficialmente il 26 febbraio 1973. Tali risultati sono stati illustrati nel corso dell’assemblea ordinaria intermedia di AIDO intercomunale tenutasi al Centro sociale di Cà di Cuntaden a Sant’Agata sul Santerno, alla presenza, tra gli altri, del sindaco di Sant’Agata Enea Emiliani, del dottor Paolo Tarlazzi, direttore dell’ospedale Umberto I di Lugo, e di Sara Dominici referente procurement del distretto di Lugo.

Il 2022 ha, infatti, portato, secondo i dati riferiti da Ausl Romagna, 203 iscritti in più rispetto al 2021 in provincia di Ravenna, facendo salire il totale a 16.492. Di questi, 4396 appartengono ad AIDO Bassa Romagna, quasi un terzo dei quali (1269) nel centro più grande, ovvero Lugo. Il totale registra 47 iscritti in più rispetto al 2021 e 65 in più rispetto al 2019, anno pre-pandemico. Per quanto riguarda gli altri comuni, ci sono stati 798 nuovi iscritti a Bagnacavallo, 605 ad Alfonsine, 471 a Massa Lombarda, 333 a Conselice, 323 a Cotignola, 320 a Fusignano, 167 a Bagnara e 110 a Sant’Agata. Il dato positivo si somma a quello relativo alle dichiarazioni di volontà alla donazione di organi depositate nel Sistema informativo trapianti al 31 dicembre 2022. In tutta la Bassa Romagna sono state 29.343 (di cui 19.903, pari al 69,5%, sono consensi), anch’esso dato in crescita, mentre il dato nazionale riporta 14.576.320, di cui 10.492.850 (il 72% del totale) sono consensi.

Nel dato specifico territoriale, dopo due anni ‘vuoti’, Lugo ha avuto nel 2022 4 donatori che hanno permesso di trapiantare otto organi, due donazioni multitessuto a cuore fermo, 23 donatori di cornee. In tutta la Bassa Romagna ammonta a 1830 il numero delle attività da donatore: è il dato più alto dal 2013, +66 rispetto al 2021. Sono 1461 le attività da donatore deceduto, 369 quelle da donatore vivente.

L’incremento numerico generale si determina anche dall’intensa attività promozionale e di sensibilizzazione che AIDO Bassa Romagna ha svolto l’anno passato, grazie al lavoro dei propri soci e volontari che hanno garantito 3154 ore. Una presenza assidua con un proprio banchetto nelle principali feste paesane del territorio: Festa della birra a Cotignola, Festa dei popoli a Bagnara, la festa dell’Anpi e la Sagra di San Michele a Bagnacavallo, la Motoaratura di Massa Lombarda fino alle serate dei Mercatini sotto le stelle a Lugo. Poi l’organizzazione di tre eventi in collaborazione con Anpi al Teatro Goldoni di Bagnacavallo, i fondi raccolti sono stati devoluti all’associazione Demetra e a Il Giullare, associazione di ragazzi con disabilità. AIDO Bassa Romagna ha poi organizzato e finanziato “La musica è un dono” che ha portato in piazza Baracca quattro bande provenienti da diverse località, che hanno portato un saluto agli ospiti delle case di riposo e ai degenti dell’Ospedale Umberto I e hanno concluso le loro esibizioni con un concerto finale di 300 elementi diretti dal Maestro Gian Paolo Luppi. E ancora AIDO ha promosso una serata in musica con Vittorio Bonetti per elogiare le eccellenze locali, e una tre giorni di sport, il “Memorial Daniele Paolini” per ricordare un amico, volontario e sostenitore dell’associazione.

L’altro robusto fronte di attività ha riguardato le scuole e i progetti avviati e concretizzati grazie all’adesione convinta ed entusiasta degli istituti scolastici del territorio, stimolati a lavorare sul concetto del valore del dono, creando elaborati come disegni e poesie e alla partecipazione allo spettacolo “La farfalla senza ali”, favola nata per sensibilizzare sulla donazione e la solidarietà, poi diventata, grazie all’associazione Entelechia, una rappresentazione teatrale.

Nel corso dell’assemblea sono state annunciate le iniziative e gli eventi in calendario quest’anno. Accanto a molte conferme, spicca l’appuntamento in corso di organizzazione per celebrare i 50 anni di AIDO. Il 27 e 28 maggio all’Aeroporto Francesco Baracca di Villa San Martino si svolgeranno diverse attività, tra le quali moto-terapia, aereo-terapia e ippoterapia, nel contesto di una kermesse in cui non mancheranno momenti musicali, spettacoli, dimostrazioni di attività sportive, esibizioni canine, intrattenimenti comici.