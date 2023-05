Aiuti agli alluvionati: l Lions Bisanzio ha portato a Ravenna aspiratori e idropulitrici

Dopo la solidarietà espressa dagli amici di Matera (in arrivo un secondo camion di aiuti dall'Abruzzo) ieri è stata la volta dell'imprenditore di Brescia Gianluca Balabio; in accordo, anche in questo caso, con il Lions Bisanzio ha portato a Ravenna nella sede di raccolta dell'ESP 10 aspiratori per liquidi e solidi, 4 idropulitrici, 500 litri di acqua, antizanzare e taniche di sapone e candeggina. Balabio, da quattro generazioni proprietario della BIEM, azienda di ascensori, è stato accolto dal presidente Lions Giannantonio Mingozzi e dai soci Garavini, Cinzia Ghirardelli e Franco Saporetti, delegato di zona, che hanno poi curato la distribuzione del materiale; "Ancora una volta il sostegno a Ravenna da tante parti d'Italia è straordinario, per questo il ringraziamento all'imprenditore di Brescia vuole essere, ha detto Mingozzi, la conferma che il volontariato ed i club service ci uniscono ed offrono grandi prove di affetto; ringrazio anche gli amici e gli aderenti di Cuore e Territorio che nel centro di raccolta ESP si sono messi a disposizione a tutte le ore organizzando il magazzino e la collocazione del materiale che arriva costantemente". A sua volta Balabio ha salutato i ravennati affermando "se non ci si aiuta in queste situazioni così drammatiche mi chiedo quando ci si debba aiutare".