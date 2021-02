Aiuti per pagare l'affitto: ecco quando scade la domanda

È on line l’avviso pubblico per richiedere i contributi destinati al pagamento dei canoni di locazione nel mercato privato. Si tratta di risorse assegnate ai Comuni di Ravenna, Russi e Cervia dal fondo regionale per l’accesso all’abitazione in locazione. Le domande possono essere presentate esclusivamente in modalità telematica entro venerdì 19 marzo.

“La Regione conferma il fondo affitto anche quest'anno con importanti risorse messe a disposizione dei Comuni per aiutare le persone e le famiglie più in difficoltà che, anche a causa dell'emergenza sanitaria, hanno subito una perdita del reddito del proprio nucleo e fanno fatica a pagare il canone di locazione della casa in cui abitano - spiega l’assessora ai Servizi sociali Bianca Maria Manzi -. Questa misura si aggiunge alle azioni di sostegno dei cittadini che hanno più bisogno, insieme ai buoni alimentari e alla assistenza economica”.

Potranno beneficiare dei contributi i nuclei familiari con Isee non superiore a 17.154,00 euro; i nuclei familiari con Isee non superiore a 35.000 euro che hanno subito una perdita o una diminuzione rilevante del reddito familiare a causa dell’emergenza Covid-19, in questo caso possono fare domanda anche gli assegnatari di alloggi Erp. La riduzione del reddito familiare, valutato nel trimestre marzo, aprile, maggio 2020 deve essere superiore al 20% in rapporto agli stessi tre mesi dell’anno 2019. Le domande ammesse saranno collocate in due graduatorie distrettuali distinte: la prima per i nuclei familiari con Isee tra € 0,00 e € 17.154,00; la seconda per i nuclei familiari con Isee tra € 0,00 e € 35.000,00 con calo di reddito a causa del Covid19. Il contributo massimo concedibile è una somma fissa pari a 3 mensilità del canone, per un importo massimo di 1.500 euro. È possibile presentare domanda solo per una delle due graduatorie. Le domande possono essere presentate, esclusivamente in modalità on line, entro il 19 marzo 2021 collegandosi al sito www.acerravenna.it. I cittadini che desiderino ricevere assistenza nella compilazione on line della domanda possono rivolgersi alle organizzazioni sindacali, ai Caf o ad altri soggetti (enti, associazioni, ecc.) di propria fiducia.