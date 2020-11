Al via i lavori per la nuova pista ciclabile di viale Milazzo a Cervia

Martedì 17 novembre partono i lavori della pista ciclabile in viale Milazzo a Cervia, con la realizzazione della nuova fognatura bianca nel tratto da viale Colombo a viale Volturno. La viabilità nella parte interessata ai lavori sarà a senso unico alternato.

Il progetto complessivo di 500mila euro prevede la costruzione di una pista ciclabile sul lato sud del viale, che colleghi via Caduti della Libertà alla ciclabile di via Pinarella prima e poi al Lungomare. Sul lato nord, invece, verrà realizzato il percorso pedonale fino all’incrocio con il viale Colombo. Tutti gli incroci e i passaggi pedonali saranno messi in sicurezza grazie a una nuova illuminazione. Sul tratto pedonale e sugli attraversamenti verrà anche inserita anche una pavimentazione dedicata alle persone non vedenti, per eliminare un’ulteriore barriera architettonica.

Per realizzare una ciclabile funzionale e sicura sarà necessario avvicinare alle abitazioni i pali della luce e abbattere i platani presenti sul lato sud. E’ già previsto che, per sostituire gli alberi sacrificati, ne verranno piantati di nuovi nel parcheggio pertinenziale. All’incrocio con il viale Volturno verrà realizzata una piazzetta, nell’area dove insistono molte attività economiche. Verranno effettuati interventi sulle fognature, per risolvere il problema degli allagamenti, sempre più frequenti negli ultimi anni.

L’assessore ai lavori Pubblici Enrico Mazzolani ha dichiarato: "Dopo alcuni rallentamenti iniziali a causa del blocco dei cantieri avvenuto durante il lockdown di aprile, ora finalmente partono ufficialmente i lavori di Viale Milazzo. Un’importante opera attesa da tempo, che non solo migliorerà la sicurezza del percorso con la creazione di una pista ciclabile, ma renderà uno dei più importanti viali di acceso a Cervia esteticamente più bello, oltre a risolvere i problemi di fognature che da anni colpiscono chi abita in quell’area. È un periodo complesso per tutti, e vedere al via lavori come questo è un segnale positivo per tutta la città".