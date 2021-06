Al 15esimo stormo di Cervia un corso basico di sopravvivenza in mare

Il corso si è articolato in cinque giornate intensive nelle quali i frequentatori hanno affinato le tecniche di sopravvivenza con prove in piscina e in mare

Lunedi 7 giugno presso il 15esimo Stormo di Cervia ha avuto inizio il primo corso basico di sopravvivenza in mare. I 25 frequentatori, personale navigante ed equipaggi fissi di volo, provenienti da diversi Enti della F.A, sono stati accolti dal Comandante dello Stormo, Colonnello Pil. Giacomo Zanetti e dal Direttore del Corso, Maggiore Pil. Daniele Maugeri.

Il corso si è articolato in cinque giornate intensive nelle quali i frequentatori hanno affinato le tecniche di sopravvivenza con prove in piscina e in mare. Diverse le attività svolte nelle cinque giornate, da quelle di carattere prettamente teorico, a quelle di natura più pratica come nuoto di salvamento, tecnica di nuoto in apnea, apnea statica e apnea dinamica, utilizzo degli equipaggiamenti di sopravvivenza e abbandono prolungato in mare. Il corso si è concluso con il superamento delle prove pratiche finali che si sono svolte in piscina nella giornata di venerdì.