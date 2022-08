Al Benelli si gioca il trofeo "Josianne Tchameni": squadre in campo per la solidarietà

Sabato dalle 16 si svolgerà allo stadio Benelli di Ravenna il torneo di calcio "Josianne Tchameni", in memoria della moglie del presidente dell'associazione "Il Terzo Mondo", Charles Tchameni Tchienga. L’evento è dedicato alla raccolta di fondi finalizzati a sostenere le attività in atto e future dell’associazione e per sostenere i lavori di realizzazione di una pompa elettrica ad energia solare e di un acquedotto con pozzo utile a irrigare campi e rifornire di acqua potabile la scuola primaria bilingue Marie Curie ed il villaggio Baleveng, in Camerun. Il biglietto di ingresso all’evento prevede un'offerta minima di 5 euro. Al termine dell'evento è prevista una cena, alle 21, presso il Ristorante multietnico Senegalese "Teranga" in via Guglielmo Brunelli 26, sopra il Conad la Fontana.