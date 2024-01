Al Centro per le famiglie cinque incontri dedicati alle neomamme e mamme in attesa

Il Centro per le famiglie dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna organizza le "Ruote delle neomamme e delle mamme in attesa", ciclo di cinque incontri da gennaio a maggio.

La ruota è uno spazio di incontro, un cerchio all'interno del quale "è possibile togliersi qualche sassolino dalla scarpa" dando voce alle fatiche e ai pensieri legati all'attesa, al post-parto e all'essere madre: è un momento di confronto tra mamme dentro al quale non ci sono esperti.

Gli incontri si svolgono in un clima informale e sono condotti con modalità mutuate dalla terapia comunitaria integrativa, ideata dallo psicanalista brasiliano Adalberto Barreto. Nella ruota si mettono in comune le criticità, ma anche le risorse, le buone pratiche e le azioni che funzionano, con la possibilità di essere di supporto l'una per l'altra.

Gli appuntamenti, curati dalle operatrici del Centro per le famiglie, saranno nei martedì 23 gennaio, 20 febbraio, 19 marzo, 23 aprile e 21 maggio, tutti dalle 10 alle 12 a Lugo nella sede del Centro, in viale Europa 128.

L'accesso è gratuito con prenotazione obbligatoria. Per informazioni e prenotazioni contattare il Centro per le famiglie al numero 366 6156306, oppure inviare una mail a centrofamiglie@unione.labassaromagna.it.