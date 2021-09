Al Comando dei Vigili del fuoco di Ravenna un corso sul soccorso alpino e fluviale

Nei giorni scorsi presso il Comando dei Vigili del Fuoco di Ravenna si è svolto, per la prima volta a livello regionale, il corso di standardizzazione delle manovre di soccorso alpino e fluviale (SAF). Lo scopo di questo percorso è il miglioramento delle manovre su corda da effettuare negli interventi di soccorso di persone o animali. Hanno partecipato in questo percorso anche i comandi limitrofi di Rimini e Forlì-Cesena per un totale di 15 discenti e 5 istruttori.