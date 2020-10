Al dormitorio Re di Girgenti e a Linea Rosa le mascherine giallo solidale realizzate dalle volontarie

Doppio appuntamento per le magliette gialle, i volontari e le volontarie che hanno aderito al progetto Lavori in Comune 2020 - organizzato dall’assessorato al Decentramento. Domenica al Dormitorio di Ravenna - Il re di Girgenti”- e giovedì 8 ottobre a Linea Rosa, entrambi alle 15, saranno rispettivamente consegnate dall’assessore Gianandrea Baroncini le mascherine realizzate dalle dodici ragazze che hanno partecipato ai due laboratori “Mascherine giallo solidale”.

I laboratori sono stati condotti dalle volontarie dell'associazione Banca del Tempo, che hanno guidato le ragazze volontarie nella realizzazione delle mascherine, e il buon clima di collaborazione che si è creato fra tutor e volontarie, ha contribuito a rendere più gradevole ed efficace l'attività. Le ragazze non saranno presenti, per evitare l'assembramento e garantire, quindi, il distanziamento necessario, ma il loro impegno è comunque meritevole di menzione, e il Dormitorio e Linea Rosa, avvisati che sarebbero stati i destinatari di questa consegna, hanno gradito il gentile pensiero.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Un grazie alle ragazze volontarie che hanno realizzato le mascherine – Alice C., Viola, Chiara M., Francesca, Chiara P., Chiara R., Alice C., Giulia, Eleonora, Elena, Asia, Erisa, e alle sartine/volontarie della Banca del Tempo, che con la loro esperienza e passione hanno saputo condurre brillantemente i due laboratori di Lavori in Comune.