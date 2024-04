Al festival degli aquiloni Artevento si celebra la Giornata mondiale della terra

Dopo la visita della troupe televisiva di RaiNews – media partner della 44esima edizione di Artevento Cervia insieme a Rai Pubblica Utilità e TGR – che ha seguito con entusiasmo il primo weekend della manifestazione, il Festival Internazionale dell’Aquilone più longevo al mondo prosegue dipingendo dei colori dell’arcobaleno la spiaggia di Pinarella di Cervia, l’incantevole location alle porte meridionali del Parco del Delta del Po.

Fino al 1° maggio, l’edizione dedicata alla rinascita della Regione Emilia-Romagna dopo la terribile alluvione della scorsa primavera ha in serbo per professionisti, performer, campioni di volo acrobatico ed appassionati di arte eolica 12 giorni consecutivi ricchi di novità e attività dedicate a grandi e piccini, con la partecipazione di ben 50 delegazioni provenienti dai 5 continenti e oltre 250 artisti invitati, uniti dall’intento di celebrare questa pratica nata oltre 2500 anni fa, ma anche il dialogo, la fratellanza fra i popoli e l’ecosostenibilità ambientale.

Il programma di lunedì 22 e martedì 23 aprile

La giornata di lunedì 22 aprile 2024 sarà dedicata alla celebrazione della Giornata Mondiale della Terra Earth Day, manifestazione che cade ogni anno un mese e un giorno dopo l’equinozio di primavera, istituita nel 1970 per sottolineare la necessità della conservazione delle risorse naturali della Terra e per onorare la salvaguardia del nostro pianeta.

Inneggiando al motto “we are the rainbow” e scegliendo tutti i colori dell’arcobaleno come propria bandiera per celebrare il pluralismo, il dialogo e l’inclusione come strumenti di pace, dal 1981 Artevento Cervia individua nel colorato ponte tra la terra e il cielo anche l’emblema di quello stesso rapporto sacro tra uomo e ambiente che da oltre 2500 anni l’aquilone esprime. Simbolo dell’unità nella diversità celebrata dal festival con il suo gioioso esempio interculturale, il vessillo del nostro deciso appello al ripudio della guerra come strumento di offesa alla libertà dei popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali è anche il paradigma perfetto dello spirito ambientalista che fa di questo appuntamento di primavera la grande festa della sostenibilità.

Seguendo, dunque, il fil rouge della tutela ambientale, entrambe le giornate del 22 e del 23 aprile presentano lo stesso programma di eventi, con l’inizio delle attività previsto per le ore 10.00 quando avverrà la consueta apertura dell’Area aquiloni d’arte ed etnici, l’Area aquiloni giganti e 3D Air Creations e l’Area delle Esibizioni: tutti con il naso all’insù per ammirare le meravigliose creazioni del cielo con le prove libere di volo acrobatico.

Alle ore 15.00, presso l’Area delle esibizioni, è prevista la Sky Gallery che promuove l’evento One Sky One World, lo spin-off autunnale di Artevento Cervia in programma a ottobre fra il comparto dei Magazzini del Sale e la pittoresca spiaggia di Cervia. Questo appuntamento invita il pubblico a diventare il fulcro di una grande mobilitazione collettiva incentrata sul tema dell'aquilone, emblema di libertà, pace, fraternità e sostenibilità, con l’obiettivo di celebrare in modo innovativo lo spirito della Giornata Mondiale del Volo degli Aquiloni per la Pace, che si svolge in simultanea in tutto il mondo.

La grande festa fra le saline, la pineta e il mare prosegue alle ore 16.00 sempre nella stessa location con la rassegna di esibizioni di volo acrobatico a ritmo di musica in solo, coppia e team dal nome “Sport Kite Show”.