Al Fight Club uno stage di difesa personale per dire "no" alla violenza sulle donne

Per celebrare la Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne, l’associazione sportiva Fight Club Ravenna ha organizzato venerdì pomeriggio uno stage di difesa personale. A salire sul tatami insieme al direttore tecnico Vito Durante, un ospite d’eccezione: il Maestro Sergio Mastropasqua, esperto di difesa personale. Nelle due ore di stage, si sono alternati momenti di teoria e pratica che hanno visto protagoniste donne e ragazze, con l’obiettivo di fornire dei principi di difesa personale e “norme” di comportamento in situazioni di potenziale pericolo e aggressione su strada.

L’iniziativa organizzata dal Fight Club si è inserita nell’ambito del progetto Fijlkam - Federazione italiana judo lotta karate arti marziali “la tecnica più efficace è insegnare il rispetto”, con eventi organizzati su tutto il territorio nazionale in occasione del 25 novembre dalle palestre affiliate. Lo stage di difesa personale è stato svolto a titolo gratuito ed è stato aperto anche ad utenti esterni alla palestra.