Al giardino Amadesi inaugura il nuovo murales realizzato dalle 'Magliette gialle'

Mercoledì 28 settembre alle 18, alla presenza dell’assessora al decentramento Federica Moschini, verrà inaugurato il nuovo murales realizzato nel Giardino Amadesi dalle Magliette gialle nell’ambito del progetto “Lavori in Comune”. La pittura murale, delle dimensioni di 25 per 3 metri, è stata realizzata dai partecipanti al laboratorio svolto in collaborazione con CittAttiva: Anastasia Babini, Matteo Rustam Baioni, Luca Borino, Arianna Caldarella, Christian Cameliani, Edoardo Corelli, Marco Dessani, Tommaso Fiori, Nicol Garcia Hernandez, Martina Guerrini, Filippo Marchionno, Jacopo Mariani, Lucia Montanari, Alessandro Morri, Adriana Nasti, Marcello Olivier, Tommaso Pugliese, Sara Pulizzi, Anna Ragazzini, Carolina Ragni, Emily Rambelli, Gemma Spighi, Rares Tugui e Chiara Zamboni, suddivisi in tre gruppi, dal 20 giugno all’8 luglio scorsi si sono alternati nel lavoro sotto la guida di Mirko Dadich dell’associazione Indastria.

Il giardino Luigi Giuseppe Amadesi è un parco pubblico che si trova alle spalle della basilica di Sant’Apollinare Nuovo: situato in una posizione centrale, è oggi poco conosciuto in città, nonostante per anni sia stato il campo dei Salesiani di via Alberoni utilizzato da generazioni di ravennati per giocare a calcio e a pallavolo. Attualmente vi si accede da via San Giovanni Bosco, traversa di via Carducci adiacente all’ITC Ginanni. Negli ultimi anni è stato uno dei luoghi curati dal Comune di Ravenna e da CittAttiva ed è stato dotato di attrezzi ginnici per le classi di Ragioneria e del Liceo Classico. L'iniziativa rientra nel programma di Farini Social Week, la sesta festa del quartiere Farini. Tutti gli interessati e i residenti dell'area sono invitati a partecipare. Info CittAttiva 0544482052.