Al macero 10mila libri della sezione ragazzi della Biblioteca Manfrediana, sopralluogo per la conta dei danni

Con il sottosegretario alla Presidenza della Giunta regionale, anche Manuela Rontini, presidente della Commissione assembleare Politiche economiche, per fare il punto in una delle zone più colpite Gli enormi disagi. Il carico di sofferenza. Gli aiuti e i soccorsi. E danni, fra i tantissimi, come gli oltre 10mila libri della sezione ragazzi della Biblioteca Manfrediana andati al macero; e il piano terra della scuola di musica comunale Sarti devastata. Soltanto una minima parte di ciò che l’alluvione ha provocato a Faenza. Questa mattina il sottosegretario alla Presidenza della Giunta, Davide Baruffi, accompagnato da Manuela Rontini, presidente della Commissione assembleare Politiche economiche, ha fatto un sopralluogo a Faenza, una delle città più colpite.

Dopo la visita alla biblioteca e alla scuola di musica, entrambe allagate, e una ricognizione del centro storico, Baruffi e Rontini hanno raggiunto il Coc – Centro operativo comunale per fare il punto della situazione e delle azioni in corso. Nel pomeriggio il sopralluogo è proseguito verso l’Appennino Ravennate e, in particolare, a Riolo Terme e Casola Valsenio, per verificare la situazione delle frane e delle realtà isolate.