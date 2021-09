Al parco giochi di San Michele una panchina rossa contro i femminicidi

Vi è scritta una bella frase di Benedetto Croce: "La violenza non è forza, ma debolezza"

Un'idea dei residenti della frazione di San Michele è divenuta subito realtà grazie al Comitato cittadino e al lavoro di Bruno Mazzotti che l'ha realizzata: nel parco giochi per bambini ora vi è una "panchina rossa" contro i femminicidi e la violenza sulle donne. Vi è scritta una bella frase di Benedetto Croce: "La violenza non è forza, ma debolezza". Presenti all'inaugurazione il vicesindaco Eugenio Fusignani e Giannantonio Mingozzi, che ha ringraziato per un gesto così significativo i cittadini tutti.