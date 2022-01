Al servizio dei cittadini: il bilancio del 2021 dell'Associazione Nazionale Carabinieri

Anche nel 2021 le attività civiche di volontariato, per la sicurezza e coesione sociale svolte dai volontari dell'Associazione Nazionale Carabinieri hanno avuto un ulteriore impulso con i servizi specifici anti Covid. Infatti, sono aumentate le richieste di alcuni Assessorati ed enti pubblici autorizzati a chiedere i servizi. Di conseguenza, sono aumentati i servizi (le ore di “lavoro”), superando le circa dodicimila dello scorso anno.

"Ma quello che più ci gratifica è stato l'allargamento e consolidamento delle attività di dialogo, ascolto e interazione con i cittadini che, a nostro sommesso avviso, ha contribuito a ridurre in modo sensibile il senso di insicurezza percepita, ponendo in essere una forte e decisa azione di prevenzione nei confronti di comportamenti incivili e di malcostume, informando sulle attività della Pubblica Amministrazione, sugli aggiornamenti in tempo reale dei vari decreti emanati per il contenimento dell’epidemia da Covid e orientando cittadini e turisti nella valorizzazione del patrimonio artistico-culturale di Ravenna contemplato nei suoi siti Unesco. L’ascolto, orientamento e assistenza dei cittadini e turisti nel centro storico di Ravenna è una costante dei volontari dell’Anc che l’attuano quotidianamente, con passione e generosità. Il 2021 è stato un anno difficile, ma i nostri volontari hanno sempre saputo gestire con cordiale autorevolezza gli attriti e divergenze con i cittadini, spesso di giovane generazione, che nel secondo semestre in particolare hanno allentato le precauzioni anti covid e manifestato maggiore aggressività nei confronti delle forze costituite".