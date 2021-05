Al Teatro Alighieri le sagome di Patrick Zaky per mantenere il distanziamento

Dall’11 al 16 maggio a Ravenna torna Polis, il festival del teatro e della partecipazione che, soprattutto in questa quarta edizione, nasce dal desiderio di ritrovarsi insieme a teatro e di dare spazio ai diversi linguaggi del teatro contemporaneo. Per tutta la durata di Polis Teatro Festival 2021, per garantire il distanziamento imposto dalle normative anticovid tra un posto e l'altro al Teatro Alighieri saranno esposte le sagome di Patrick Zaky, giovane studente dell'Università di Bologna rinchiuso in carcere in Egitto da oltre un anno senza processo perché accusato di cospirare contro il regime. Le sagome sono state disegnate dall'artista ravennate Gianluca Costantini e sono state date in prestito all'Alighieri dalla Biblioteca Classense.