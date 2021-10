Al via i corsi per entrare nel commercio alimentare, ristorazione e bar

Tra le molteplici attività in essere che riguardano la formazione, inizierà il 21 ottobre presso il Cescot, scuola d’impresa della Confesercenti di Ravenna, un corso rivolto a coloro che intendono iniziare una nuova attività commerciale nel settore food. Il corso, della durata di 100 ore, si svolgerà 4 volte la settimana dal 21 ottobre al 21 dicembre e al termine con il conseguimento dell’attestato si potranno avviare attività nell’ambito del settore alimentare, del bar e della ristorazione.

Un ambito, quello alimentare e della ristorazione, che sta conoscendo un grande impulso imprenditoriale soprattutto fra le giovani generazioni. Una buona occasione, quindi, per ottenere il certificato che permette di aprire l’attività e conoscere da vicino le potenzialità del comparto. Per informazioni ed iscrizioni rivolgersi a Cescot Ravenna in piazza Bernini 7.