Al via i lavori all'acquedotto a Piangipane: modifiche al traffico e interruzione del servizio idrico

Sono partiti martedì i lavori di completo rifacimento della rete acquedottistica sulla via Canaletta a Piangipane: si è infatti reso necessario il rinnovo degli 800 metri circa di tubazioni, che saranno sostituite da nuove condotte in pvc. Con questo intervento, che avrà una durata di circa due mesi e prevede un investimento stimato di 70 mila euro, migliorerà in modo significativo la resilienza del sistema della rete locale: oltre al completo rifacimento della rete idrica, si procederà al contestuale rinnovo degli allacciamenti presenti nel tratto in oggetto.

Per permettere di eseguire in sicurezza i lavori sarà modificato a fasi alterne e in accordo con l’ente proprietario della strada il traffico veicolare nei tratti interessati dalle opere di scavo, garantendo comunque l’accesso ai residenti e ai mezzi di soccorso. Al momento del collegamento alla rete esistente saranno possibili brevi interruzioni della fornitura del servizio: le utenze interessate saranno puntualmente avvertite 48 ore prima da attività di volantinaggio casa per casa o attraverso l’avviso gratuito tramite sms, previsto da Hera in caso di interruzioni idriche programmate.

L’azienda assicura di contenere al minimo i tempi dei lavori, ricordando che in caso di urgenza (segnalazione guasti, rotture, emergenze varie) è gratuito e attivo 24 ore su 24, sette giorni su sette il numero di pronto intervento 800.713.900 per i servizi acqua, fognature e depurazione.