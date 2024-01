Al via i lavori di consolidamento spondale nel canale lungo via Cerba

Da giovedì 18 gennaio, vista la necessità del Consorzio di Bonifica della Romagna di effettuare i lavori di consolidamento spondale con pietrame nel canale in fregio alla strada provinciale n. 96, è sospesa temporaneamente la circolazione del traffico, eccetto quello dovuto ai soli residenti ed autorizzati, lungo la strada provinciale n. 96 Mezzano – Via Nuova – Cerba (Via Cerba) nel tratto compreso tra la PK 7+200 e la PK 7+955, con deviazione del traffico e con le limitazioni.

I veicoli provenienti da Mezzano e diretti a S. Alberto dalla S.P. N. 96 “Mezzano – Via Nuova – Cerba” (Via Cerba) proseguiranno sulla S.S. N. 16 quindi sulla S.P. N. 24 “Conventello” fino a Sant’Alberto; - i veicoli provenienti da S. Alberto e diretti a Mezzano dalla S.P. N. 96 “Mezzano – Via Nuova – Cerba” (Via Cerba) seguiranno il percorso inverso. Verranno apposte le istallazioni ed il mantenimento della necessaria segnaletica di deviazione. Il termine del cantiere è previsto per il 5 febbraio 2024.