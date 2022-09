Al via i lavori di manutenzione alle Porte vinciane a Cervia

La Giunta comunale di Cervia ha approvato il progetto del servizio di reperibilità, pronto intervento e manutenzione ordinaria delle Porte vinciane. Le “porte” costruite nel 1997 nel Portocanale, in prossimità del ponte San Michele, costituiscono una importante struttura di difesa dell’abitato dalle mareggiate. Il costo complessivo per il servizio è di circa 82mila euro all’anno e la ditta dovrà effettuare la manutenzione programmata relativa agli aspetti elettrici e idraulici, la gestione e il funzionamento delle porte e la reperibiltà immediata in caso di necessità. L’amministrazione pubblicherà un avviso per individuare le ditte interessate a essere invitate a presentare l’offerta per aggiudicarsi il servizio.

Continua la massima attenzione dell’amministrazione sulla sicurezza del territorio: lo scorso anno infatti sono stati effettuati importanti interventi di ammodernamento della struttura con uno stanziamento dell’amministrazione di 950mila euro. L’intervento ha riguardato non solo le porte, ma tutto il complesso costituito da più componenti come gli impianti elettrici, idraulici, meccanici e di telecontrollo.