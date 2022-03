Al via i lavori di manutenzione straordinaria dei marciapiedi a Mandriole

Sono iniziati lunedì mattina lavori di manutenzione straordinaria dei marciapiedi in via Brigata Cremona a Mandriole. Si tratta di interventi che saranno eseguiti su entrambi i lati dei marciapiedi per la posa di una nuova pavimentazione bituminosa. Verranno inoltre effettuati la bonifica di parte delle radici affioranti nelle corsie stradali e nei marciapiedi e la sostituzione di alcuni tratti di cordolature.

Per quanto riguarda la viabilità sono previsti restringimenti della carreggiata e, di conseguenza, l’istituzione del senso unico alternato alla circolazione, il divieto di sosta su ambo i lati, il divieto di transito ai pedoni sui marciapiedi limitatamente ai tratti di volta in volta interessati dalle lavorazioni. L’investimento è di 30mila euro. I lavori sono affidati all’Acmar scpa; la loro conclusione è prevista entro la fine del mese di giugno.