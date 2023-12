Al via i lavori di potenziamento della rete acquedottistica a Conselice

Da lunedì 4 dicembre le squadre Hera effettueranno i lavori di potenziamento della rete acquedottistica lungo le vie Nullo Baldini e via Guglielma fino all’abitato di Chiesanuova a Conselice. Questo intervento comporterà un investimento di 100 mila euro e permetterà il potenziamento della portata nonché una maggiore efficienza e funzionalità della rete, con conseguente eliminazione delle perdite.

Il cantiere, che avrà una durata di due mesi con sospensione nel periodo natalizio per due settimane, comporterà la posa di rete di una condotta in pvc in via Nullo Baldini per una lunghezza di 340 metri e lungo via Guglielma per una lunghezza di 1200 metri. Durante le lavorazioni la viabilità in via Guglielma non sarà interrotta, mentre in via Nullo Baldini sarà gestita chiudendo di volta in volta porzioni di carreggiata e istituendo l'accesso da un lato o dall’altro della via stessa.

Durante gli interventi potranno esserci delle interruzioni della fornitura del servizio, mentre per quelle programmate le utenze interessate saranno puntualmente avvertite attraverso il servizio di avviso gratuito tramite sms, previsto da Hera in caso di interruzioni idriche programmate. Si ricorda che il servizio è fornito ai clienti che ne facciano richiesta: chi volesse comunicare il proprio numero per attivarlo sul cellulare o cambiare i propri riferimenti, può farlo accedendo dal sito: https://www.gruppohera.it/assistenza/casa/avviso-di-interruzione-servizio.