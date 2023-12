Al via i lavori di ricostruzione lungo la strada provinciale Fiumazzo a Cà di Lugo

Sono partiti oggi, martedì 12 dicembre, i lavori lungo la strada provinciale 26 (via Fiumazzo) a Cà di Lugo, nel comune di Lugo. A seguito degli intensi fenomeni alluvionali del maggio scorso, la strada era stata completamente distrutta. Successivamente la Regione Emilia-Romagna ha posto il sedime della strada a servizio dell’intervento strutturale per il ripristino degli argini crollati del fiume Santerno.

Con il termine dell’area di cantiere regionale, è stato possibile disporre l’inizio dei lavori di ricostruzione del tratto di strada. L’intervento avrà un costo complessivo di 150.000 euro e il termine lavori è previsto entro 60 giorni. Parallelamente la Provincia di Ravenna sta eseguendo i lavori di ripristino lungo la strada provinciale 26, in località San Lorenzo.

“Dopo l’alluvione in pianura - dichiarano il presidente della Provincia Michele de Pascale e il consigliere delegato per le strade e la viabilità Nicola Pasi - è stata data priorità al ripristino degli argini distrutti. Il cantiere approntato dalla Regione a Cà di Lugo ha operato in questo senso su un tratto fluviale molto esteso. Per accelerare i lavori la Provincia di Ravenna ha convenuto di mettere a disposizione del cantiere un tratto della strada provinciale 26 che, ora che sono conclusi gli interventi sugli argini, procederemo speditamente a ripristinare. I lavori proseguiranno in coordinamento con il Comune di Lugo relativamente al raccordo con le strade comunali afferenti”.