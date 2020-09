Al via i lavori di ristrutturazione delle vie Tolmezzo e Valsugana

Al via lunedì i lavori di ristrutturazione delle vie Tolmezzo e Valsugana che prevedono il rifacimento delle sedi stradali e dei marciapiedi di larghezza adeguata per consentire maggiore sicurezza di circolazione per i pedoni. Nell'ambito dell’appalto è previsto il rifacimento delle linee fognarie miste in entrambe le strade.

Durante l’esecuzione dei lavori saranno sostituite, a cura e spese di Hera, le condotte dell’acqua e dei relativi allacci in via Tolmezzo oltre alla sostituzione di alcuni allacci idrici obsoleti in via Valsugana. Nel progetto è inoltre prevista la regolamentazione della sosta su un unico lato con parcheggi in linea e sarà istituito un senso unico di circolazione in entrambe le strade. L’impegno economico da parte del Comune è di 330mila euro.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Per consentire lo svolgimento dei lavori sarà istituito temporaneamente il divieto di transito per tutti i veicoli (eccetto i mezzi autorizzati di residenti e domiciliati, mezzi di emergenza e pronto intervento, mezzi per la pulizia e raccolta rifiuti, automezzi di gestori di servizi di interesse pubblico per operazioni di emergenza) nonché il divieto di sosta con zona rimozione su ambo i lati. Conseguentemente in via Val Pusteria, limitatamente al tratto compreso fra l’intersezione con via Val Venosta e l’intersezione con via Valsugana, sarà istituito il doppio senso di circolazione e il divieto di transito per tutti i veicoli, eccetto gli autorizzati. L'intervento avrà una durata di 170 giorni e l’ultimazione dei lavori è prevista per il mese di febbraio 2021.