Al via i lavori lungo la provinciale 'Naviglio' e la provinciale 'Di Lugo': viabilità modificata

Hanno preso il via i lavori di miglioramento dell’aderenza superficiale delle pavimentazioni di due strade provinciali aventi un ruolo strategico nell’ambito della mobilità del territorio. Nello specifico nella giornata di mercoledì 21 luglio e giovedì 22 luglio gli interventi interesseranno la strada provinciale 8 “Naviglio”, nel tratto compreso tra la città di Faenza e quella di Cotignola, mentre nelle giornate di venerdì 23, lunedì 26 e martedì 27 luglio i lavori interesseranno la strada provinciale 29 “Di Lugo”, nel tratto di circa 1500 metri compreso tra la strada comunale Convertite e la località La Palazza. Durante lo svolgimento dei lavori verrà istituito un senso unico alternato regolato da movieri. Saranno pertanto possibili rallentamenti. Si prega di prestare la massima attenzione e ci si scusa in anticipo per i possibili disagi. Sul posto verrà posizionata apposita segnaletica stradale.