Al via i lavori per il rifacimento del ponte di via Reale a Taglio Corelli

In settimana partiranno i lavori di rifacimento del ponte di via Reale sul Canale dei mulini, presso la località di Taglio Corelli. Il progetto complessivoprevede la demolizione e ricostruzione del ponte e l’aggiunta di due elementi ciclopedonali ai lati, per un costo complessivo di oltre 400mila euro, finanziati interamente dal Comune di Alfonsine.

Il completamento dell'opera, salvo imprevisti, è stimato entro il mese di luglio: a seguito di approfondimenti, date le particolari caratteristiche sismiche del terreno, si è reso necessario per l’esecuzione del progetto installare pali trivellati a sostegno della platea; successivamente verranno posizionati i blocchi prefabbricati e realizzato il manufatto stradale.